Mortara fanno saltare il bancomat con la tecnica della marmotta | in fuga coi contanti

(Di martedì 2 luglio 2024)(Pavia), 2 luglio 2024 – Lautilizzata, quella’, è un classico per questo genere di furti. Un dispositivo molto semplice che viene fatto brillare all’interno dello sportelloe che consente di recuperare le banconote senza problemi. E’ accaduto ancora questa notte n ella centralissima piazza Silvabella di: nel mirino dei ladri è finita l’agenzia del Banco di Desio. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 2.30 quando una ampia porzione del centro è stata svegliata da un boato. I ladri, evidentemente esperti di questo genere di azioni, hanno raccolto in pochi attimi il bottino e con quello sono fuggiti. Al momento l’ammontare del denaro sottratto non è stato ancora quantificato. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.