Morgan assolto | per il giudice non diffamò Bugo al Festival di Sanremo 2020

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 2 luglio 2024): per ilnonaldiIldel Tribunale di Imperia, Marta Bossi, haMarco Castoldi, conosciuto come, dall’accusa di diffamazione aggravata nei confronti del cantautore Cristian Bugatti, noto come, in relazione agli eventi accaduti aldidel. Durante la gara,si esibivano con la canzone Sincero ma furono squalificati dopo chemodificò il testo durante la performance. La vicenda portòa denunciare, sentendosi diffamato dalle sue dichiarazioni oltre a subire la squalifica. Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna di un anno e 6 mesi per, ma ilha decretato l’assoluzione perché “il fatto non sussiste”.