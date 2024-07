Maradona non era un evasore al Fisco doveva meno di mille euro Si chiude la bufala del secolo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2024)non era un, aldi. Siladel. Ecco il servizio di Radio 1 Rai. Una battaglia legale durata decenni, una storia che inizia negli anni Ottanta quandogiocava con il Napoli e i suoi compensi erano miliardari, si ipotizzò che alcuni diritti di immagine versati sui conti esteri fossero un espediente per mascherare stipendi al fine di sottrarsi alitaliana. Un’evasione quantificata all’epoca in quaranta miliardi di lire poi lievitata negli anni a 37 milioni di. Si andò avanti tra ricorsi e sequestri. Due sentenze della Cassazione poi concessero il condono rinviando ai giudici di merito la posizione tributaria disolo per l’eventuale debito con l’Agenzia delle Entrate di 952stabilisce ora la Corte di Giustizia tributaria.