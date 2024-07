Mammografi digitali al top | Siamo i primi in Europa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) SASSO MARCONI (Bologna) Innovazione tecnologica, sviluppo e ricerca. L’identità di Ims Giotto, azienda di Sasso Marconi (Bologna), si può riassumere in questi tre concetti. Che sono fondamentali, visto che è il primo produttore europeo di, offrendo anche un completo ventaglio di supporti per la diagnosi interventistica. Si tratta di una realtà con un’esperienza più che ventennale, che è diventata negli anni competitor a livello mondiale rimanendo al passo con i tempi grazie a soluzioni all’avanguardia e ricerca scientifica. Presidente Massimo Sordi, il vostro è un percorso particolare. "Esatto. Da trent’anni seguo il gruppo General Medical Merate, affermato produttore di sistemi diagnostici per la radiologia a livello sia nazionale che internazionale.