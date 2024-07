Magnavacca tira le somme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Un’occhiata a un anno di pallavolo sarzanese, versante femminile, con la presidenza del Lunezia Volley. Massimosi guarda indietro e guarda quello che è stato l’ultimo anno biancoblu. "En plein" nel mantenimento di categoria da parte della due squadre "maggiorenni" (forti però di parecchie atlete "under") e pressoché abituale carrellata di affermazioni giovanili. Ma andiamo con ordine. All’alba della nuova stagione pallavolistica un bilancio della precedente. "Avevamo degli obiettivi e li abbiamo centrati tutti o quasi. Siamo riusciti a mantenere sia la Prima squadra in Serie C ligure che la Seconda in D sempre regionale. Sul fronte giovanile abbiamo vinto il titolo territoriale Under 18 e quello U16 senza poi sfigurare nelle rispettive fasi regionali.