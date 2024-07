LIVE Italia-Bahrain 0-0 Preolimpico basket 2024 in DIRETTA | si comincia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 I PRIMI DUE AZZURRI! Li segna Petrucelli tagliando verso il centro e appoggiando comodamente. Il tutto dopo 2? di partita. Primo minuto senza canestri. SI INIZIA! Primo possesso. 23:30 Ecco i quintetti in campo, si sta per iniziare a San Juan! 23:28 QUINTETTI –: Spissu Tonut Petrucelli Polonara Melli;: Chism Haji Melad M. Hamoda Z. Hamoda 23:25 Eseguiti gli inni, tra poco sarà palla a due! 23:24 Eseguito l’inno del, e adesso arriva l’emozione dell’Inno di Mameli. Arena che di riempimento ne ha ben poco, ma è abbastanza comprensibile vedendola in chiave portoricana. 23:22 Stiamo per avviarci alla cerimonia degli inni nazionali. Ricordiamo che il girone azzurro è composto anche da Porto Rico, mentre l’altro coinvolge Lituania, Costa d’Avorio e Messico.