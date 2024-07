LIVE Cobolli-Hijikata 7-5 4-6 6-4 5-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | tre break di fila avanti l’azzurro!

Leggi tutta la notizia su oasport

5-3 AAACCCEEE!!!! Tiene un fondamentale turno di battuta, dopo tredi! 40-15 Prima vincente!! 30-15 Risposta vincente dicon il dritto. 30-0 Favoloso dritto diagonale di Flavio! 15-0 Cross stretto di, scivolanel tentativo di arrivare. 4-3 IMPRESSIONANTE sventaglio di Flavio che brekka ancora! 30-40 Sulla riga il rovescio di, fuori quello in contro-balzo di! 30-30 Errore di dritto di. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Altra prima vincente di. 15-0 Slice vincente. 3-3 Arriva sulla smorzata e recupera in maniera vincente di dritto! 40-30 Regalo dicon la risposta di dritto! 30-30si mangia un punto clamoroso.