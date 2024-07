Lisa Jackson celebra le ragazze del coding all’Apple Academy di Napoli | Siete la mia sfida vinta

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 luglio 2024) Una cascata di riccioli biondi, una luce generosa negli occhi e centinaia di giovani emozionati assiepati intorno: per chiederle un selfie e per ringraziarla dell’esperienza che ha cambiato loro la vita. Nel cortile della sede dell’Università Federico II di San Giovanni a Teduccio, periferia est di, gli studenti della Apple Developerfesteggiano la fine dei corsi eno lei,che di questo incubatore internazionale di talenti in terra campana è la madrina. Rania di Giordania torna sui banchi di scuola per imparare le basi del, vicepresidente di Apple: l’dimi riempie di orgoglio Va così ogni anno dal 2016, quando l’è nata.