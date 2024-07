La provincia di Trento avanza un miliardo nel bilancio ma non trova fondi per i bidoni anti-orso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Undi disavanzo in, undi promesse a vuoto! Apprendiamo che ladiundi euro di gestione dal, dato da assestamenti e tagli vari: una cosa assurda che diventa davvero allucinante se si considerano tutti i problemi della scuola (ristrutturazioni) e della sanità, oltre alla vicenda dei mancati investimenti per la messa in sicurezza deidei rifiuti organici nella gestione degli orsi. Di fronte a questi dati è inverosimile che su undi disavanzo non si trovino un paio di milioni di euro (anche meno probabilmente) per dare sicurezza vera ai cittadini delle valli? Proprio gli stessi elettori del governo di Fugatti, che ha dichiarato di tenere alla loro sicurezza più volte, proponendo cose assurde, come abbattere 70 orsi, con sue dichiarazioni istituzionali di qualche tempo fa.