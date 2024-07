I pagamenti con carta superano i contanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Idiventano demodè e intanto continua ad aumentare il numero difatti attraverso le carte. Nel 2022, per la prima volta in Italia, la quota dinon innei punti vendita (51%) ha superato quella deiin(49%). Complice certamente la pandemia di Covid-19, che ha giocato un ruolo cruciale nell’accelerare questa tendenza. Le misure di distanziamento sociale e la paura del contagio hanno spinto molti a evitare l’uso del contante, considerato potenzialmente veicolo di trasmissione del virus. Sebbene l’Italia sia ancora in ritardo rispetto agli altri Paesi dell’area euro nell’uso di strumenti diversi dal contante, conoscere meglio le carte di pagamento ci aiuta a essere più consapevoli delle nostre scelte.