Fanpage | Meloni scrive a dirigenti Fdi ‘non c’è spazio per razzismo e antisemitismo’

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Come moltissimi di voi sono arrabbiata e rattristata per la rappresentazione di noi che è stata data dai comportamenti di alcuni giovani del nostro movimento ripresi in privato. L?ho detto e ripetuto decine di volte, ma casomai ce ne fosse bisogno lo ripeto: non c?è, in Fratelli d?Italia, per posizioni razziste o antisemite, come non c?èper i nostalgici dei totalitarismi del ?900, o per qualsiasi manifestazione di stupido folklore. I partiti di destra dai quali molti di noi provengono hanno fatto i conti con il passato e con il ventennio fascista già diversi decenni fa e a maggior ragione questo vale per un movimento politico giovane come il nostro, che fin dalla sua fondazione ha peraltro fatto la scelta di aprirsi a culture politiche compatibili con la nostra, accogliendo persone che arrivavano anche da percorsi politici diversi da quello della destra storica”.