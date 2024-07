Donne molestate sul lavoro per l’ISTAT le percentuali sono alte

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024)sul, per la ricerca ISTAT lee pari al 13,5% delletra i 15-70 anni Nel 2022-2023 – secondo la ricerca pubblicata da ISTAT – si stima che il 13,5% delledi 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sula sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più giovani di 15-24 anni, 21,2%) e il 2,4% degli uomini di 15-70 anni. In particolare si tratta di sguardi offensivi, offese, proposte indecenti, fino ad atti più gravi come la molestia fisica. Limitatamente agli ultimi tre anni precedenti la rilevazione del 2022-2023, le quote si fermano al 4,2% per lee l’1% per gli uomini. Le molestie vengono subite anche al di fuori del mondo del: nello stesso periodo di riferimento, nestate vittime il 6,4% delledai 14 ai 70 anni e il 2,7% gli uomini della stessa età.