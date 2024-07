Dead Rising Deluxe Remaster annunciata la data d’uscita con un nuovo trailer gameplay

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 2 luglio 2024) Capcom ha annunciato ladicon un, mettendo in evidenza le principali migliorie che caratterizzeranno questa nuova versione del gioco, in arrivo su console e PC dalla giornata del 19 Settembre 2024. Il publisher giapponese ci ha tenuto a ricordare che questaoffre “un totale rinnovo della grafica” del primo capitolo della serie (come evidenziato da un video confronto appena qualche giorno fa), consentendo in questo modo ai giocatori di potersi gettare nella mischia con un comparto tecnico fortemente potenziato rispetto al passato. Capcom ha aggiunto cheè stato interamente doppiato, aggiungendo i salvataggi automatici e tutta una serie di nuovi funzioni, così da rendere il titolo decisamente al passo con i tempi.