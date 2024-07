Cristiano Ronaldo è ancora al centro di tutto

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo poco più di dieci minuti di gioco il Portogallo muove la palla dalla fascia sinistra, dove Leao sembrava leggermente più ispirato del solito, su quella destra dove Joao Cancelo scambia con Bernardo Silva. Il numero dieci corre in orizzontale verso l’interno del campo, conducendo con quel piede sinistro che tocca la palla con la frequenza con cui gli utenti di Tinder più bisognosi swipano verso destra. Il giocatore del City alza la testa, prende la mira, e quando è più o meno all’altezza dello spigolo dell’area di rigore accarezza il pallone crossando sul nel cuore dell’area, dovesi è mosso alle spalle del suo marcatore.non ha mai avuto problemi di elevazione. Anzi, uno dei tanti modi per cui possiamo farlo passare alla storia è anche definirlo uno dei migliori saltatori in alto di sempre.