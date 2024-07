Criscitiello | Napoli di Conte fuori dalla corsa scudetto Milan Juve e Inter più avanti

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 2 luglio 2024) Micheleesclude ildi. Il direttore di Sportitalia vedentus efavoriti. Le dichiarazioni che fanno discutere. Michele, direttore di Sportitalia, ha espresso opinioni controverse suldi Antoniodurante la trasmissione “Sportitalia calciomercato”. Le sue dichiarazioni hanno già suscitato reazioni tra i tifosi azzurri.esclude ilSecondo, ilnon sarebbe in lizza per lonella prossima stagione. Il giornalista afferma: “All’inizio credo che ilfarà fatica perchédeve ricomporre l’armonia del gruppo che ad oggi non c’è in casa. Credo chentus ese si sveglia sono nettamente piùper lo