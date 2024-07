Come rompere il ghiaccio su una dating app e attirare l' attenzione secondo gli esperti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 2 luglio 2024) La prima impressione,si dice, conta molto. Questo è più che mai vero sulleappHinge, Bumble, Tinder, Feeld e Christian Mingle, dove sbagliare l'approccio iniziale può portare al silenzio eterno. Se stai lottando per farti strada in una conversazione fluida, potrebbe essere il momento di riconsiderare il tuo approccio o, più specificamente, la tua frase d'apertura.Blaine Anderson, unacoach che ha aiutato migliaia di uomini a uscire dal loro periodo di crisi, sostiene che è meglio stare alla larga dagli incipit generici. Non c'è da stupirsi: «Ehi,va?» o «Com'è andato il weekend?» non ti faranno notare. «Le donne ricevono molti più contatti degli uomini», spiega Anderson. «Quindi, la difficoltà per i ragazzi è: “faccio a distinguermi sulleapp?”».