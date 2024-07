Carinaro | trovato con hashish nascosto nell’armadio 39enne arrestato

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 2 luglio 2024). Questa mattina i carabinieri hannoun pusherper detenzione ai fini di spaccio di droga. Nel corso di un servizio antidroga, i militari hanno effettuato la perquisizione a casa dell’uomo. I movimenti sospetti del, che in più occasioni è stato visto entrare e uscire velocemente dal suo appartamento al piano terra, senza un apparente motivo, hanno insospettito i carabinieri. L’uomo, infatti, pur negando di avere droga, è stato sorpreso con 3 dosi diconfezionate con nastro carta e cellophane, nascoste nelle tasche dei pantaloni. Alla richiesta di consegnare la droga in suo possesso, il, ha più volte negato di averne mostrandosi intollerante al controllo e alla presenza dei militari in casa. Altre 19 dosi, invece, sono state trovate nascostedella camera da letto tra lenzuola ed indumenti, all’interno di una busta per alimenti.