Buchanan shock | portato via in ambulanza! La situazione negli USA

(Di martedì 2 luglio 2024) Arrivano brutte notizie dagli Stati Uniti in merito a Tajon. Il giocatore dell'Inter è statovia ine l'allenamento è stato sospeso. PREOCCUPAZIONE ALTISSIMA – Momenti di tensione e preoccupazione in casa Canada e Inter per Tajon. Come riferiscono i colleghi di TSN Sports, il laterale dell'Inter è statovia in, dopo essersi accasciato a terra per un brutto contrasto di gioco in allenamento. L'infortunio alla gamba si è verificato durante l'allenamento della nazionale canadeseStates, dove si trova per la Copa America. Inoltre, la seduta è stata sospesa e l'atmosfera all'interno dello stesso gruppo è molto cupa e triste.