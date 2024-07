Beach Soccer Europei | Azzurri a caccia della qualificazione a Tirrenia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Il Ct delazzurro, Emiliano Del Duca, alla vigiliasfida contro l’Estonia (ore 19) al Centro di Preparazione Olimpica di, che ospiterà, da domani fino al 7 luglio, le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo di, suona la carica e chiede il massimo sforzo ai suoi ragazzi: “Dobbiamo centrare la, ma soprattutto dobbiamo continuare a trasmettere i valori cardine di quando si indossa la maglia azzurra”. Saranno undici le nazionali presenti ae non sarà solo importante qualificarsi, bensì anche il “come”, in vista del sorteggio basato sul ranking. Per glierano presenti il capitano, Emmanuele Zurlo, e il portiere Leandro Casapieri, uno dei migliori interpreti del ruolo e giocatori propriosquadra didel Pisa: “Speriamo di riuscire in qualche modo ad addolcire il momento non certo felice per i tifosi italiani.