Ariccia – Controlli ad aziende agricole | Due denunce

(Di martedì 2 luglio 2024) Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione diunitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma hanno eseguito una serie diamministrativi nei confronti di 2locali, situate nella località Vallericcia. Lo spirito dell’attività non è stato prettamente repressivo, quanto più quello di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell’ambito del ciclo produttivo nonché di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e la verifica delle condizioni dei lavoratori. La complessa attività ispettiva ha indubbiamente riscosso il plauso della comunità ariccina e, dopo le iniziali ritrosie, anche degli stessi esercenti/titolari che in tal modo si sono subito prodigati per “mettere a norma” le loro attività sanando le criticità.