Alzheimer Fda approva nuovo farmaco ampliando opzioni terapeutiche

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (askanews) – La Food and Drug Administration degli Stati Uniti hato Donanemab, ilcontro l’della Eli Lilly,le limitateper questa malattia devastante. L’agenzia hato il trattamento, che sarà venduto con il marchio Kisunla, destinato ad adulti con malattia disintomatica precoce. Lo riporta la rete televisiva Usa Cnbc. Secondo l’’s Association, quasi 7 milioni di americani soffrono di questa condizione, la quinta causa di morte per gli adulti sopra i 65 anni. Entro il 2050, si prevede che questo gruppo aumenterà fino a quasi 13 milioni negli Stati Uniti. È una vittoria tanto attesa per Eli Lilly dopo che donanemab ha dovuto affrontare ostacoli nel suo percorso verso il mercato.