A che ora Sinner-Berrettini a Wimbledon? Definito il programma | canale esatto streaming e 4K

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Jannike Matteosi affronteranno al secondo turno di2024, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba londinese. Si preannuncia un derby italiano davvero infuocato: da una parte il numero 1 del mondo, che cerca gloria a queste latitudini dopo aver raggiunto la semifinale dodici mesi fa e avere trionfato agli Australian Open; dall’altra il numero 59 del ranking ATP, già finalista in questo torneo nel 2021 e desideroso di rivivere i fasti dei giorni migliori. L’appuntamento è per mercoledì 3 luglio sul Campo Centrale: terzo match dalle ore 14.30 e non inizierà prima delle ore 17.45. La sessione sarà aperta dal confronto tra il russo Daniil Medvedev e il francese Muller, a seguire (non prima delle ore 16.30) la sfida femminile tra Osaka e Navarro, poi toccherà agli italiani (non prima delle 17.