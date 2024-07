Wimbledon 2024 Fognini parte bene e liquida in 3 set il giovane francese Van Assche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fabiovola al secondo turno del torneo di singolare maschile di: sull’erba britannica l’azzurroil lucky loser transalpino Luca vanin tre set con lo score di 6-1 6-3 7-5 dopo due ore e cinque minuti di gioco, e sfiderà mercoledì il numero 8 del seeding, il norvegese Casper Ruud. Nel primo setcancella un break point nel secondo game e poi domina, trovando il primo break a trenta nel terzo game, confermando poi lo strappo a zero per il 3-1. L’azzurro toglie ancora il servizio a quindici alnel quinto gioco, risalendo poi dallo 0-40 nel sesto per portarsi sul 5-1. La chiusura arriva al secondo set point sul 6-1 dopo soli 27 minuti. Nella seconda partita il ligure si salva dal 30-40 nel primo, nel quinto e nel settimo gioco.