Usa la Corte Suprema concede l’immunità parziale a Donald Trump nel processo per l’assalto a Capitol Hill

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’ex presidente degli Stati Uniti, ricandidato alla Casa Bianca alle elezioni di novembre, potrà godere di una immunità presidenzialenelnei suoi confronti perdel 6 gennaio 2021. Lo ha deciso la. Lo scudo penale varrà solo per gli atti ufficiali, ossia le azioni compiute nell’ambito dei suoi poteri costituzionali da presidente (ancora) in carica, mentre non coprirà i comportamenti privati. Questa distinzione consentirà al giudizio di proseguire. Quello per i fatti di– quando i suoi sostenitori assaltarono la sede del congresso per contestare il risultato elettorale – è uno quattro procedimenti penali pendenti a carico di. Il tycoon infatti è imputato anche per le carte segrete di Mar-a-Lago e per il tentativo di ribaltare il voto in Georgia e condannato per il pagamento in nero da parte della sua organizzazione alla pornostar Stormy Daniels.