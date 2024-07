Traffico Roma del 01-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità redazione diservizi per la mobilità Iniziamo dalla tangenziale lavori di riqualificazione della sopraelevata prosegue la chiusura di l’uscita casina Pigneto e da oggi è chiusa anche la rampa di ingresso da via Prenestina le altre notizie su disposizione dei vigili del fuoco per un cedimento del manto stradale ci sono delle chiusure Viale di Villa Pamphili Per quel che riguarda il trasporto pubblico sono deviate tre linee di bus 710 871 e982 infine m ha concluso la manutenzione delle scale mobili e di nuovo aperta la stazione di Vittorio Emanuele E a proposito di fermate sempre della metro a per interventi di riqualificazione dal 11 luglio sarà chiusa la stazione di spagna dal 22 luglio poi chiuderà la stazione di Ottaviano dettagli tu atac.