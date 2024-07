Tour de France | prima della volatona di Torino la Grande Boucle nella terra della maglia nera del suo amico in giallo e di ‘Manina’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Seduti in centro a Tortona si aspetta il passaggioterza tappa deldepartita da Piacenza. A farci compagnia Fausto Coppi, Luigi Malabrocca e Giovanni Cuniolo, che sono disegnati sulla panchina in centro. Coppi, il Campionissimo per cui ilsta passando da queste parti, il talento più puro di sempre espresso dal ciclismo italiano, e laMalabrocca sono nati a pochi chilometri di distanza ed erano amici. Malabrocca non capì subito la classe del collega e lo prendeva in giro come fosse uno che valesse poco. Ma si stimavano, anzi Coppi più volte lo ha aiutato prestandogli qualche attrezzo per la bici. Chiamava Malabarocca “il cinese”, per via degli occhi a mo’ di fessura. Malabrocca era nato povero e ambiva all’ultimo posto in classica per poter sbarcare il lunario.