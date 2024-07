Tour de France 2024 | il borsino della tappa di oggi Volata certa Philipsen il favorito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ultimacompletamente sul suolo italiano per ilde. Dopo due giornate mosse in cui abbiamo visto le prime scaramucce tra i big, arriva la prima opportunità per i velocisti con la Piacenza-Torino. La giornata più lungaGrande Boucle con i suoi 230,8 chilometri, presenti tre GPM ma abbastanza lontani dal traguardo, permettendo agli sprinter di giocarsi la vittoria. L’uomo da battere è Jasper: ormai da un annetto il velocista più forte in circolazione. Lo scorso anno fu dominante al, portandosi a casa la maglia verde, e nessuno in gruppo sembra poter raggiungere le sue vette. Se le tessere si mettono tutte a posto, il belga è il favoritissimo. Alle sue spalle, tanta attesa per un altro belga, Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), che non vede l’ora di sprigionare i propri cavalli.