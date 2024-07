Torino sessioni di make up per donne rifugiate e titolari di protezione internazionale | il progetto Make up my life di Mba Making Beauty Academy e Progetto Tenda

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una luce nel buio per ridare autostima, competenze, speranza e bellezza anche alleche vivono la condizione di, migliorando o scoprendo attitudini e capacità professionali in ambito esteticoattraverso un clima di apprendimento pensato apposta per loro: questi ed altri ancora sono i target educativi e formativi delle duedi selfup organizzate da Mbae dalla cooperativa torinese. Il percorso di inclusione, realizzato tra fine maggio e metà giugno, ha previsto dueintensive di selfup che hanno coinvolto per ciascuna 15, guidate da 7 allieve truccatrici e coordinate da 3 operatori die altrettanti referenti di Mbasotto l’attenta regia di una mediatrice culturale.