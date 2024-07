Sinner a L’Equipe tra il carattere atipico e lo stile italiano imparato al Sud | Piaccio per come sono non cambio per gli altri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) “un po’, meno espansivo. Vengo da un posto dove si va a letto presto quando magari il resto degli italiani ci va più tardi. Ma holoquando ho cominciato ad allenarmi al Sud. Però nonper far piacere a qualcuno o perché mi criticano, a meno che non siano i miei familiari a farmelo notare.permenti, poco importa”. Umiltà e disciplina contraddistinguono Jannik: nonostante il successo, l’altoatesino non è cambiato. La famiglia e il benessere personale prima di ogni cosa. I social? Per il tennistaun’arma a doppio taglio: “Non mi interessa essere celebre e li uso poco. L’importante è essere amato da famiglia e amici che mi conoscono da sempre. Per il resto, se ne può fare a meno.