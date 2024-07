Portonovo piena mucillagini o no | si preferisce la multa da 42 euro più che i 3 per parcheggiare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ancona, 1 luglio 2024 – Il rischio mucillagine non tiene lontani i bagnanti da. La presenza, non così drammatica, della sostanza vischiosa tornata nell’Adriatico, ha solo in arte limitato l’accesso alla baia nell’ultima domenica di giugno: “Più che la carenza di parcheggi a valle la gente sta chiedendo se in mare ci sia la mucillagine – spiega l’addetto della Cooperativa Atlante che da inizio giugno sta co-gestendo l’esperimento della Zac (Zona ad accesso controllato), fisso al posto di controllo sulla rotatoria a monte di–. Per il resto la situazione della sosta si va normalizzando, ora dopo ora i parcheggi si saturano e l’accesso alla baia diventa sempre più difficile”. L’estate è ormai entrata nel vivo e i segni sono inequivocabili.