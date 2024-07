Padovan | Napoli? Con Conte se va male arriva secondo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024)? Penso che sia uno dei migliori allenatori in Italia e per il campionato italiano, penso che vada meno bene per le Coppe Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri è intervenuto Giancarlo, giornalista:: Spalletti ha sbagliato tanto, ma non le convocazionime, non sono rimasti a casa dei fenomeni “Spalletti ha sbagliato tanto, ma non le convocazionime, non sono rimasti a casa dei fenomeni. Per me è stata sbagliata la preparazione, i nostri giocatori correvano meno degli altri, erano poco brillanti, il ritmo era basso. Sono stati traditi tutti i precetti di Spalletti che dicono conduzione di gioco, possesso palla e pressione alta, così non abbiamo prodotto azioni e siamo stati la peggior nazionale di tutti gli europei.