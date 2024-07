Orsato dirige bene Portogallo-Slovenia | è il candidato numero uno per la finale di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Danielequasi perfetto in: porta a casa una partita spigolosissima ed è così uno dei candidati principali perre la, visto che non c’è nemmeno l’Italia in corsa. Nel primo tempo l’arbitro di Schio spegne i bollenti spiriti tra Vitinha e Sesko, che aveva simulato un colpo alla testa. Poi il fischietto veneto vedesui due gialli procurati da Leao ai danni di Karnicnik e Drkusic, mentre è troppo fiscale nell’arretrare di mezzo metro la posizione del pallone su una punizione di Cristiano Ronaldo, che ride di lui e viene perdonato. Nel secondo tempo l’arbitro italiano è attento in una partita estremamente spigolosa che scivola verso il 90? ancora sullo 0-0, nei supplementari, al minuto 103?, Danielefischia un rigore non particolarmente solare, ma comunque supportabile.