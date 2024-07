Non li hanno invitati Matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser i vip ‘rimbalzati’

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tutti pazzi per. I due vipponi si sono sposati e in queste ore è tutto un fiorire di indiscrezioni, notizie e segnalazioni sulla festa che si è tenuta in una splendida villa nelle campagne della Toscana. Si è parlato del pianto dirotto della sorella Belen che non si è proprio trattenuta, ma anche delle critiche: “Ma che ha fatto? È irriconoscibile” con frecciate per i presunti ritocchini. E poi come non notare gli assenti? Tra questi sicuramente l’ex di Belen, Stefano De Martino, che non avrebbe buoni rapporti con. Il conduttore non è stato invitato. Come molti sanno Chechu esi sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip edizione 2017, ma chi si aspettava di vedere vipponi alla festa è rimasto deluso.