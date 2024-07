Netflix annuncia i suoi popcorn speciali | due gusti uno più folle dell’altro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 1 luglio 2024) Novità da: arrivano ida gustare davanti alla tv. Ecco i nuovi snack che stanno facendo parlare tutti. Chi ama trascorrere il tempo libero davanti alla tv, magari guardano un bel film o dedicando un’intero week end a una serie tv, sa bene come il tutto risulti più piacevole se in presenza di qualche snack da sgranocchiare. Arrivano idi: isono tutto un programma (Cityrumors.it)Una realtà della qualesembra essere più che mai consapevole, tanto da aver ideato deibrandizzati da gustare proprio quando si guarda qualcosa in tv. Un modo originale per sdoganare i classicida cinema e trasformarli nello snack perfetto da gustare davanti alla tv e, inutile dirlo, davanti a film o serie rigorosamente su