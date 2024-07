Meteo lunedì stanno per tornare rovesci e temporali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024) EvoluzioneItalia La situazione. Secondo le previsioni, Il vortice di bassa pressione proveniente dalla Spagna ha attraversato ieri sera il Nord Italia, pilotando un fronte che ha innescato una serie di violentiche si sono estesi dalle Alpi del Piemonte occidentale verso l’alto Torinese e la Valle d’Aosta, fino a raggiungere il Verbano. La situazione si è fatta critica nelle ore serali per la persistenza di nubifragi incessanti che in poche ore hanno portato gli accumuli pluviometrici a superare i 130mm su alcune aree, con fusione della neve ancora presente in quota e conseguenti esondazioni e frane. In Piemonte è il Canavese la zona che ha subito i danni maggiori.e grandinate sono stati accompagnati da chicchi di grandine anche di 7-8cm di diametro tra i comuni di Forno, Cuorgnè e Valperga.