Marine Le Pen ha vinto ma… tra sette giorni può cambiare tutto Ecco come

(Di lunedì 1 luglio 2024) Le elezioni in Francia hanno segnato una vittoria netta per il Rassemblement National (RN) diLe Pen e Jordan Bardella. Secondo le ultime stime, RN e i suoi alleati hanno ottenuto tra il 33,2% e il 33,5% dei voti, il miglior risultato nel primo turno elettorale dalla vittoria nelle elezioni europee. Il Nuovo Fronte Popolare, che riunisce la sinistra, ha ottenuto tra il 28,1% e il 28,5%, mentre Ensemble di Emmanuel Macron è accreditato tra il 21% e il 22,1%. Tuttavia, l’esito del primo turno potrebbecon gli accordi di desistenza. Il “magic number” è 289, il numero di seggi necessario per ottenere la maggioranza all’Assemblea Nazionale. Molte sfide si decideranno nel secondo turno del 7 luglio, in cui correranno tutti i candidati che hanno ottenuto almeno il 12,5% degli aventi diritto al voto.