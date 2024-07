LIVE Sinner-Hanfmann 6-3 6-4 1-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro recupera un break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-FUCSOVICS (2° MATCH DALLE 12.00) 30-15 Si ferma in rete il rovescio di. 15-15rimane rigido sulle gambe e non riesce a gestire la risposta tra le stringhe. 15-0 Servizio al centro, palla corta e smash in allungo. 1-4: risposta profonda delcheuno dei due. 30-40 Il tedesco strappa il movimento del dritto in uscita dal servizio. 30-30 Grande risposta d’incontro di. 30-15 Passante in corsa del, che aveva trovato un’ottima risposta lungolinea su cui il tedesco si è superato. 30-0 Buona smorzata disu cuinon riesce a superare la rete. 15-0 Servizio ad uscire vincente per il tedesco che ora sta giocando ad un ritmo altissimo.