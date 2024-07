L' attrice francese nata a Parigi il 1 luglio 1985 riesce a infondere ai suoi personaggi scintille di malinconia e di gioia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 1 luglio 2024) Solo il segno del Cancro ha la capacità magica di rovesciare la vulnerabilità in padronanza di sé, lanello scoppio improvviso di una risata. Basta guardare Léa Seydoux, Cancro ascendente Vergine che trattiene la felicità con pudore. Pronta però a svelarsi appena apre quel sorriso tenero e sensuale, segretamente legato alla passione. “Un bel mattino” con Lea Seydoux, il trailer X Leggi anche › Léa Seydoux: «Donne, è tempo di riconciliazione» La Luna in Sagittario interrompe questi giochi misteriosi con la presenza di una femminilità comunicativa e loquace, in armonia con Mercurio in Leone, pianeta di una parola talmente schietta da averle fatto confessare in un’intervista che diventareper lei è stato inevitabile.