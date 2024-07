Infortunio sul lavoro grave un operaio a Cascia Dubbi sulla dinamica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024)(Perugia), 1 luglio 2024 –sul, ma ad attirare l’attenzione della procura di Spoleto non è stata solo la gravità delle ferite riportate dall’, un uomo di 48 anni che ora si trova ricoverato in prognosi riservata, quanto ladell’incidente. Sul fatto indagano i carabinieri. L’è avvenuto nella serata di sabato: il 48enne, dipendente di una impresa edile subappaltatrice dei lavori post-sisma che stanno interessando il palazzo comunale di, è stato accompagnato dal datore diall'ospedale di Spoleto dopo aver riportato alcune ferite. A far scattare le indagini alcuniversione fornitadell'incidente che ha portato al ferimento dell'uomo, successivamente trasportato all'ospedale di Terni, dove si trova ricoverato in prognosi riservata per la gravità delle lesioni riportate.