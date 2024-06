Inchiesta cooperative revocati domiciliari per moglie e suocera Soumahoro

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 1 luglio 2024)per lae ladel deputato Aboubakar. Il Tribunale di Latina, nell’ambito del processo sullecoinvolte nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati, ha deciso di accogliere l’istanza degli avvocati difensori in quanto non sussistono esigenze cautelari nei confronti degli imputati. Il giudice ha quindi revocato ie disposto l’obbligo di firma per Liliane Murekatete,del parlamentare, e laMarie Therese Mukamatsindo. Revocato anche al cognato Michel Rukundo l’obbligo di dimora.