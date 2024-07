In che rapporti sono Briatore e la Gregoraci dopo l’addio | Lui è geloso e

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 1 luglio 2024) Elisabettae Flaviononpiù una coppia ma restano una famiglia e quindi hanno un rapporto profondo. Nonostante la relazione tra i due sia finita e quindi l’amore come coppia non sia più esistente, i due hanno fatto di tutto per restare uniti e crescere insieme il figlio Nathan Falco. Un matrimonio felice, i dueapparsi sempre molto legati e loancora oggi. Il rapporto dioggi (notizie.com)Proprio di recente, quando l’imprenditore è stato operato, c’era proprio laal suo fianco, un segnale molto importante di quanto il rapporto sia mutato ma ancora solido, un ottimo segnale per il figlio che ovviamente può vivere così serenamente.: qual è il rapporto oggi I duestati spesso visti insieme anche nelle occasioni formali.