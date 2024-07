I gol del Milan dalla distanza

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 1 luglio 2024) I gol delNei giorni scorsi, il, ha fatto una compilation dei venti gol più belli. Tante gemme del passato come quella di Kakà con l’Empoli in Serie A e con l’Anderlecht in Champions League. Quelle di Pirlo con Parma, Sampdoria e con il Real Madrid e di Seedorf nel derby e contro Bologna e Chievo Verona. Tante reti di Shevchenko. Quella con Siena e Treviso nella stagione 2005-2006, quella con la Juventus da posizione defilata nel 2001 e tante altre. Indimenticabile la firma di Zambrotta con la Lazio nella stagione 2008-2009. Lui che di reti non ne ha siglate tante ma quella sera, a San Siro, con un missiledestra riuscì a superare Carrizo. Ora basta con le parole e guardatevi il video. L'articolo I gol delproviene da Gli Eroi del Calcio.