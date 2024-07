Giallo nel Salento 80enne trovato morto in casa con segni di percosse nuovi risvolti nelle indagini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Emergonodettagli circa ilnelche si è consumato nella serata di ieri. A Castrignano dei Greci, infatti, un anziano di 80 anni, Fernando Monte, è statosenza vita nella sua abitazione condilungo il corpo. La tragica scoperta è stata fatta dalla figlia dell’uomo, che hail padre, già da tempo costretto su una sedia a rotelle, riverso per terra e il badante, un 36enne moldavo, in stato confusionale e svestito sulla porta d’ingresso. Quest’ultimo lavorava per la famiglia da circa due anni e sembrava avere un buon rapporto con l’anziano. Dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri di Maglie e i sanitari del 118, che hanno trasportato il badante presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove sono rimasti anche i carabinieri per sorvegliare l’uomo.