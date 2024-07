Gattino finito nel motore salvato dai pompieri Ora si chiama Grisù

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) I volontari del vigili del fuoco del distaccamento di Bondeno, hannoieri mattina unche si era incastrato tra i meccanismi deldi un’auto. La signora stava salendo in auto, nel giardino di casa a San Biagio di Bondeno, quando ha sentito miagolare. Era bel cucciolo grigio. Non riuscendo a liberarlo ha contatto la centrale di Ferrara dei vigili del fuoco che hanno lavorato per almeno due ore, smontando diversi pezzi, per riuscire a liberarlo. La famiglia, che non ha gatti, dopo aver ringraziato ie abbracciando il, lo ha adottato eto. cl.f. .