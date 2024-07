Demon Slayer Stagione 5 | no una trilogia di film per il ciclo finale

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’arcodell’anime, intitolato Il Castello dell’Infinito, diventerà unadiinvece di una nuova. L’annuncio è stato fatto durante la messa in onda dell’ottavo e ultimo episodio della quarta. Questadi, ispirata al manga omonimo di Koyoharu Got?ge, sarà distribuita nei cinema di tutto il mondo da Crunchyroll, ad eccezione del Giappone. Tuttavia, la data di uscita non è ancora stata rivelata. La casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo, ha annunciato di aver acquisito l’attesissimo: Kimetsu no Yaiba Il Castello Dell’ Infinito, che arriverà in esclusiva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo come un’epicadi. I tresaranno distribuiti da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment in tutto il mondo, esclusi alcuni territori asiatici selezionati tra cui il Giappone.