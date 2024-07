Ceccardi in Europa grazie a Vannacci | Vaffa agli invidiosi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 1 luglio 2024) CASCINA –in: “”. Susannain, il generale eletto alle Europee 2024 come indipendente Lega Salvini Premier ha optato per essere eletto nel Nord Ovest. L’ufficialità lunedì 1 luglio 2024. Torna inl’rlamentare uscente di Cascina Susanna, dunque ripescata. Rimane fuori l’rlamentare uscente Angelo Ciocca. Susannaringrazia tutti e punta il dito: “Tantissimie qualche. Qualchei gufi, gli, gli opportunisti se lo meriterebbero, ma siccome le serpi strisciano e le aquile volano alto non mi ricordo nemmeno le vostre facce. Continuate a strisciare”. Matteo Salvini: “Ringrazio il generaleper una scelta che permette alla Lega di avere una rappresentanza territoriale equilibrata in tutto il Paese, sicuro che Roberto darà un contributo sempre più prezioso in una fase storica e internazionale che ci vedrà protagonisti.