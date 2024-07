Calcio il 4 novembre l’Assemblea elettiva della Federcalcio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (askanews) –Figc si terrà il prossimo 4con all’ordine del giorno anche l’elezione del presidente Federale. Lo ha ufficializzato in una nota la stessa Feder, precisando chefederalesi terrà presso l’Hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino alle ore 11 in seconda convocazione. “Il presidenteFigc – è scritto nella nota – ha convocato per il 42024federale, che si terrà presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino alle ore 11 in seconda convocazione. All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente del; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4. dello Statuto federale; l’elezione del presidente federale; l’elezione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti” Un annuncio che arriva il giorno dopo la conferenza stampa del presidente Gabriele Gravina, che nel day after dopo il ko con la Svizzera, aveva anche toccato il tema proprio delfederale da convocare.