BTS Group rafforza il team dei consulenti

(Di lunedì 1 luglio 2024) LA SOCIETÀ di consulenza strategica BTSha avviato un importante piano di assunzioni in Italia e all’estero. La ricerca di personale riguarda figure strategiche nella divisione Assessment & Development. Massimo Posarelli, responsabile della Practice Assessment and Development per Sud Europa e America Latina in proposito ha detto: "BTS Italy continua a investire sulla propria crescita e sulmento deldei, abbiamo infatti inserito recentemente due persone in ambito Assessment & Development, ora siamo alla ricerca di figure di elevata seniority e con una consolidata esperienza nello sviluppo di iniziative complesse di cultural transformation, strategy alignment e di sviluppo della leadership". BTSè un leader globale nel mondo della consulenza aziendale, con sede a Stoccolma, in Svezia.