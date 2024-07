Belletti riparte dalla Virtus Roma A Cento avevo finito un ciclo ma potevamo almeno salutarci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Assieme a coach Mecacci ha fatto toccare al basket centese il punto più alto della sua storia, arrivando a pochi secondi da una semifinale playoff per la promozione in Serie A. Oggi, dopo una stagione ai box seguita al burrascoso addio con la Benedetto del maggio di un anno fa, il general manager Ivantorna in corsa: ripartirà, fresca di promozione in B1. Grande conoscitore di basket e vincitore nel del premio intitolato a Pierfrancesco Betti come miglior dirigente della Serie A2 22/23, aha trascorso 4 anni,ndo dalle ceneri della retrocessione in B del 2019 e riuscendo a plasmare quel gruppo che ottenne prima l’immediato ritorno in Serie A e poi raggiunse una salvezza e, per due volte di fila, i playoff.