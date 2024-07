Auto elettriche gli incentivi 2024 portano al +15% le vendite | bene anche Stellantis

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’impatto che glihanno avuto sulla vendita delleè stato molto importante nel mese di giugno. A rivelarlo sono proprio i dati di vendita che evidenziano come, nel mese appena conclusosi, siano state immatricolate 160.046vetture in totale, ovvero il 15 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Tale risultato è figlio soprattutto dell’incremento della vendita delleche, da sole, registrano una crescita delle immatricolazioni di quasi il 9 per cento., gliaumentano leIl datosulla vendita dellenel consuntivo gennaio-giugno è stato pari a 886.386 nuove immatricolazioni, con la crescita che rispetto allo stesso arco temporale del 2023 è stata pari al 5,3 per cento.